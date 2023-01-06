Sinop'ta aranan 21 kişi yakalandı

Sinop'ta işledikleri çeşitli suçlardan ötürü aranan 21 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, işledikleri farklı suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.