Rus basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu makale: Dünyanın en başarılı politikacısı

Rusya'da yayımlanan günlük politika ve iş hayatı gazetesi Kommersant, stratejik hamleleri ve Rusya-Ukrayna krizindeki diplomatik çabalarıyla tüm dünya tarafından takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını sayfalarına taşıdı.Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'de dünyanın en başarılı politikacısı olduğu vurgulanırken, 'Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından bu yana geçen zamanda, çatışmanın dışında kaldı ve çatışmanın tarafları arasında neredeyse tartışmasız bir arabulucu statüsünü korudu. Bundan hem siyasi hem de önemli ekonomik kazançlar elde etti.' ifadelerine yer verildi.'EŞSİZ BİR ORTAK'Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır hem Rusya hem de Batı için eşsiz bir ortak olduğu belirtilirken, başarılı dış politika şu ifadelerle örneklendirildi:'Örneğin daha önce, NATO müttefiklerinin karşı çıkmasına rağmen Rus S-400 füze sistemlerini satın aldı. Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile birlikte Suriye'deki etki alanlarının yeniden dağıtımını üstlendi. Buna paralel olarak, Türk lider ABD ile F-16 savaşçılarının satın alınması konusunda müzakereler gerçekleştirdi. Ayrıca Bayraktar insansız hava araçlarını Ukrayna'ya sattı (2018'in sonunda çok az kişi bunların Rusya ile doğrudan muharebe çatışmalarında kullanılacağını düşünebilirdi) Bu arada 24 Şubat 2022'den bu yana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu tamamen emsalsiz hale geldi.'Makalede, Rusya-Ukrayna krizinin Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası nüfuzunu artırdığı, ancak buna rağmen barışa yönelik söyleminden asla vazgeçmediği vurgulandı. Erdoğan'ın çabaları ile Moskova ve Ankara arasındaki ticaretin (Ekim ayı itibariyle) yüzde 198 olarak arttığı ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerinin, Türkiye'nin gaz merkezi olma projesi, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurusunun ardından talepler ve imzalanan anlaşmayla sonuçlandığı hatırlatıldı.'ERDOĞAN MANEVRA KABİLİYETİNİ MÜKEMMELLEŞTİRDİ'Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevra kabiliyetini mükemmelleştirdiği vurgulanırken, Erdoğan'ın ülkesinin çıkarlarına göre yeri geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde karşı olabildiği belirtildi. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde barıştan yana olduğu, Batı'nın savaşı körüklemesini eleştirdiği ancak, Kırım'ın Rus toprağı olmadığını da her defasında dile getirdiğine de dikkat çekildi.Tüm bunların yanı sıra, Türkiye'nin Ukrayna ile de askeri iş birliğine devam ettiği belirtildi.