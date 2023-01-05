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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin parti genel merkezinde röportaj verdiği sırada arkasındaki Türk bayrağını kaldırtmasına sert sözlerle tepki gösterdi. "Utanmıyor musunuz lan siz? Yazık günah size be, yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklenen İnce, "Bana neden CHP’den gittin diyorlar, iyi ki gitmişim, sizle mi beraber olacağım?" diye konuştu.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
Ekleme: 5.01.2023 - 22:57 Güncelleme: 5.01.2023 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
Memleket Partisi Eskişehir İl Binası'nda basın açıklaması yapan Muharrem İnce, CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması konusunda eleştirilerde bulundu.

Muhalefette bayrak kaldıran danışmanların olduğunu söyleyen İnce, 'Muhalefete bakıyorum bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin yerel merkezinde basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyor. Utanmıyor musunuz lan siz? Yazık günah size be, yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. Bana neden CHP'den gittin diyorlar, iyi ki gitmişim, sizle mi beraber olacağım?' diye konuştu.

“51 gün kala beni aday yapmışlardı”

‘Altılı Masa'nın' aday çıkarma konusunda yorum yapan Muharrem İnce, “Adayı seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz. Seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Geçmişte 51 gün kala beni aday yapmışlardı. Tüm zamanlar boş geçmişti, 13 tane vilayete uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır” dedi.
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
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