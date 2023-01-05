Başakşehir'de ambulans şoförüne saldıran kadın serbest bırakıldı

Trafikte tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladıktan sonra o anları kaydeden kişiyi de tehdit eden kadın ve arkadaşı, serbest bırakıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntüler büyük tepkiye sebep oldu.Özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma korkunç boyutlara ulaştı. Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Zekiye K., ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti.Zekiye K., daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.Şüpheli Zekiye K. ‘silahla basit yaralama’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Müşteki B.E.’nin şüpheli Zekiye K.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi.