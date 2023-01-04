Otomobil kamyonun altına girdi: 2 ölü

Mersin- Çeşmeli Otoyolunun Karaisalı Mahallesi mevkiinde seyreden 58 yaşındaki Ramazan Kutan'ın kullandığı kamyon, önündeki araçtan düşen ağaç kütüğüne çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda karşı yöne geçen kamyon, 42 yaşındaki Semra Kaya Doğanay yönetimindeki otomobile çarptı.Kaza yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole savrulan kamyon şoförü Kutan'ın ve araçta sıkışan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.