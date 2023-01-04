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Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 101 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı
Ekleme: 4.01.2023 - 09:21 Güncelleme: 4.01.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı
Bakan Soylu, beraberinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile Batman Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, sabah 05.30 itibarıyla Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonları'nın 32'ncisinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Hava destekli operasyonun 1105 personelin katılımıyla düzenlendiğini belirten Soylu, '1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular.' diye konuştu.
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Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! Bakan Soylu duyurdu: 101 şüpheli yakalandı
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