Kafeyi mühimmat deposuna çevirenlerin 18 yıl hapsi istendi

Ankara'da M.S., Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı ihbarda "Sinan S.'nin beni öldürme planları yaptığını öğrendim. İntihar noktasına geldim. Bu insan beni çok bunaltıyor" beyanının ardından Sinan S. ve Şahsuvar B. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yağma' suçundan soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturmada, M.S., Sinan S. ile arkadaşlarının silahları bir kafenin nargile bölümüne, mutfağa ve kapalı kutu içerisindeki kalorifer peteklerinin arka kısımlarına koyduklarını gördüğünü kaydetti. M.S. Sinan S.'nin sürekli farklı arabalara bindiğini, bu araçlarda zula olduğunu, klima kısmında bulunan ızgaraları söküp silahı içine yerleştirdiğini ifade etti.T.G. ise kafede Sinan S.'nin yanına gelen misafirlere elinde bulunan çeşitli ebatlarda ve markalardaki silahları gösterdiğini, bu silahlar karşısında nakit para aldığını belirtti. T.G. Sinan S.'nin kendisini emniyet müdürleri ve siyasileri tanıdığını iddia ettiğini söyleyerek korkuttuğunu belirtti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Sinan S. ve Şahsuvar B. haklarındaki suçlamaları reddederken, Akyurt'ta bulunan adrese yapılan operasyonda çok sayıda tüfek, şarjör ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Sinan S. ve Şahsuvar B. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Sinan S. ile Şahsuvar B.'nin cep telefonu incelemesinde, Sinan S.'nin silah ticareti yaptığına yönelik beyanların olduğu, birlikte silah alıp sattığı, başka şahısların devamlı silah olup olmadığının sorulduğu, satın almak için silah fotoğraflarının gönderildiği, Sinan S. ile Şahsuvar B.'nin aralarında geçen görüşmelerde gayrı resmi alıp sattıkları silahlar ile ilgili fiyat bilgisi paylaştıkları tespit edildi. Başsavcılık tarafından Sinan S. ile Şahsuvar B. hakkında "İzinsiz olarak ateş silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.