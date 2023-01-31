  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kafeyi mühimmat deposuna çevirenlerin 18 yıl hapsi istendi

Ankara'da bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı ihbarla başlayan soruşturmada yasadışı silah ticaretini deşifre etti. Yasadışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya süren Sinan S. ve Şahsuvar B., hakkında hazırlanan iddianamede şok detaylar yer aldı. Haklarında 18 yıla kadar hapis cezası istenen Sinan S. ve Şahsuvar B.'nin bir kafenin nargile bölümünü mühimmat deposu haline getirdikleri, silahları telefonla gelen siparişler üzerine alıcılara ulaştırdıkları kaydedildi.

Ekleme: 31.01.2023 - 09:23 Güncelleme: 31.01.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Kafeyi mühimmat deposuna çevirenlerin 18 yıl hapsi istendi
Ankara'da M.S., Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı ihbarda "Sinan S.'nin beni öldürme planları yaptığını öğrendim. İntihar noktasına geldim. Bu insan beni çok bunaltıyor" beyanının ardından Sinan S. ve Şahsuvar B. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yağma' suçundan soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturmada, M.S., Sinan S. ile arkadaşlarının silahları bir kafenin nargile bölümüne, mutfağa ve kapalı kutu içerisindeki kalorifer peteklerinin arka kısımlarına koyduklarını gördüğünü kaydetti. M.S. Sinan S.'nin sürekli farklı arabalara bindiğini, bu araçlarda zula olduğunu, klima kısmında bulunan ızgaraları söküp silahı içine yerleştirdiğini ifade etti.

SİYASİLERİ TANIYORUM DİYEREK KORKUTMUŞ

T.G. ise kafede Sinan S.'nin yanına gelen misafirlere elinde bulunan çeşitli ebatlarda ve markalardaki silahları gösterdiğini, bu silahlar karşısında nakit para aldığını belirtti. T.G. Sinan S.'nin kendisini emniyet müdürleri ve siyasileri tanıdığını iddia ettiğini söyleyerek korkuttuğunu belirtti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Sinan S. ve Şahsuvar B. haklarındaki suçlamaları reddederken, Akyurt'ta bulunan adrese yapılan operasyonda çok sayıda tüfek, şarjör ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Sinan S. ve Şahsuvar B. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

SİLAH TİCARETİ CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Sinan S. ile Şahsuvar B.'nin cep telefonu incelemesinde, Sinan S.'nin silah ticareti yaptığına yönelik beyanların olduğu, birlikte silah alıp sattığı, başka şahısların devamlı silah olup olmadığının sorulduğu, satın almak için silah fotoğraflarının gönderildiği, Sinan S. ile Şahsuvar B.'nin aralarında geçen görüşmelerde gayrı resmi alıp sattıkları silahlar ile ilgili fiyat bilgisi paylaştıkları tespit edildi. Başsavcılık tarafından Sinan S. ile Şahsuvar B. hakkında "İzinsiz olarak ateş silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Destekliyoruz
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı