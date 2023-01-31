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İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde aralarında İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran’ın da bulunduğu 4 kişinin yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çetin’in Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı’nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlenirken, araziler komisyondan geçmeyince onlarca mağdurun başkan ve ekibini şikayet ettiği ortaya çıktı. Şebekenin, imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı belirlendi. Emniyet Güçleri, belediyeye düzenlediği rüşvet operasyonuna Belediye Başkanı Ünal Çetin’e ait olduğu ileri sürülen “Kanella” ismindeki teknesinden yola çıkarak “tarçın” ismini verdi.

İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı
Ekleme: 31.01.2023 - 15:10 Güncelleme: 31.01.2023 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı
Gökçeada Belediyesi'nde yaşanan büyük vurgun arazilerinin imara açılacağını inanarak şebekeye rüşvet veren bazı kişilerin CİMER'e yaptığı başvuru ile ortaya çıktı. İddiaya göre kendisine rant kapısı oluşturmayı hedefleyen İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran, bölgede tarım yapılan arazilerin imara açılması için çalışma başlattı.

HERKESİ İKNA ETTİ

Belediye İmar Müdürlüğü, Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazinin imara açılması için Tarım İl Müdürlüğü'ne resmi müracaatta bulunurken, iddiaya göre Çetin'in talimatıyla hareket eden şebeke imara açılması planlan bölgelerden sözleşmeyle arazi toplayarak fahiş fiyattan satışa çıkarttı. Bazılarından ise tarlalarının değerleneceğini ileri sürterek rüşvet aldı.

KOMİSYONDAN GEÇMEDİ

Gökçeada Belediyesi'nin araziyi imara açma başvurusu İl Tarım Müdürlüğü tarafından arazilerin tarıma elverişli olması nedeniyle komisyon kararı ile ret edilince şebekenin vurgunu ortaya çıktı. Şebekeden fahiş fiyatta arazi satın alan bazı vatandaşlar ve rüşvet veren arsa sahipleri iddiaya göre CİMER'e şikayetçi oldu.

HERŞEYİ YAPMIŞLAR

Şikayetlerin ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler, şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şebekenin, imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı belirlendi.

"TARÇIN" OPERASYONU

Elde edilen bilgiler doğrultulsun da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne baskın düzenledi. Operasyona Belediye Başkanı Ünal Çetin'in eşi Mehtap Çetin üzerine kayıtlı "kanella" ismindeki "tarçın" anlamına gelen teknesinin ismi verildi.

ŞİRKET KURMUŞLAR

Operasyonda İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da aralarında bulunduğu rüşvet verdiği ileri sürülen müteahhit B.B, rüşvete aracılık ettiği ileri sürülen R.G., başkanla bir dönem birlikte ticaret yapan kamu görevlisi E.B. ve müteahhit K.Ç. gözaltına alındı.

KAÇAK KİLİSEYE RÜŞVETLE TAMİR İZNİ

Şebekenin kaçak kilise ve manastır tamirlerine izin verip göz yumarak müteahhitlerden yüklü miktarda rüşvet aldıkları belirlenirken polisin yaptığı soruşturmada örgütle bağlantılı kişiler adına gayrimenkul alıp satıldığı ve örgüte ait paraların dövize çevrildiği ortaya çıktı. Şebekenin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve 7 bin euro ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADAN YOLSUZLUĞU HAYKIRMIŞ

Bir dönem Başkan Çetin ile ortak hareket ettiği ve son dönemde araları açıldığı ileri sürülen E.B.'nin sosyal medyadan aylar öncesinde yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdiği ortaya çıktı. E.B.'nin "Vefasızlık mı? Daha ötesini de yapan var, malina mülküne yerine göz dikenler bile var. Yerini 500'e sat, ruhsat veremiyoruz deyip, senin evraklarınla ruhsatı geçmiş tarihli ayarlayıp 180 bin ordan, 2 milyona da araziyi satıp parayı kırışanlar da var. Daha neler var neler, yakında Whatss app yazışmaları da düşer meydanlara" yazdığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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