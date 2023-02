Avrupa’yı kriz sardı! Eyfel Kulesi kapatıldı, binlerce kişi sokaklara döküldü: İngiltere’den skandal karar

Fransa'da Macron hükümetinin yeni emeklilik yasa tasarısına karşı çıkan devlet memurları ve işçiler, bu ay içinde ikinci kez greve gitti. Fransız polis yetkililerinden gelen bilgilere göre yaklaşık bir milyon kişinin, bugün sokaklara çıkarak yeni planı protesto etmek üzere düzenlenen gösterilere katılması bekleniyor.Ülke genelinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı başkent Paris'te 4 bin, ülkenin diğer büyük şehirlerinde ise 7 bin polis müdahale için hazır bekliyor. Ülkede birçok okul gösteriler nedeniyle kapalıyken otobüs ve trenler de büyük oranda çalışmıyor.Ülkede milyonlarca kişi, işe gitmek için yürümek ya da araba veya bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalırken okulların kapalı olması nedeniyle binlerce ebeveyn de okula gitmeyen çocuklarıyla evde kalabilmek için iş yerinden izin almak zorunda kaldı.Başkent Paris'te birçok metro hattı ve banliyö trenleri de bugün büyük oranda çalışmıyor. Şehirlerarası tren ulaşımı da grevlerden büyük oranda etkilendi. Hızlı trenlerin de her üç seferden birini gerçekleştirmesi planlanıyor. Hava yolculuğu da grevlerden etkileniyor. Air France de bazı çalışanları grevde olduğu için her 10 kısa veya orta mesafe uçuştan birinin yapılmayacağını; ancak uzun mesafe uçuşlarda iptal olmayacağını duyurdu. Marsilya, Toulouse, Aras gibi kentlerde reforma karşı gösteriler başladı.Ülke genelindeki grev nedeniyle Eyfel Kulesi'nin yarına kadar ziyarete kapalı olduğu bildirildi. Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'ulusal grev' nedeniyle kulenin yarına kadar kapalı olduğu ifade edildi. Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve ücretsiz olacağı kaydedildi.Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti. Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl yeniden seçildiği seçim kampanyasında bu değişiklikleri yapacağını açıklamıştı. Pazartesi günü de bir açıklama yapan Macron, 'Avrupa'nın geri kalanıyla kendimizi kıyasladığımızda bu değişiklikler kesinlikle gerekli' dedi.Belçika'nın önde gelen sendikalarının ortak kararıyla düzenlenen protestoda, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünün giderilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu. Belçika'da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi.Başkent Brüksel'deki Kuzey İstasyonu'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti.Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi. Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika'da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı.İngiltere'de ise bazı iş kollarındaki grevler sırasında minimum düzeyde hizmet sağlanmasını öngören yasa tasarısı, Avam Kamarası'nda 246'ya karşı 315 oyla kabul edildi. Tasarı, Lordlar Kamarası'nın da onayı halinde yasalaşacak. Tasarı, aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngörüyor.İngiltere, İskoçya ve Galler'de geçerli olması öngörülen tasarıda, bakanlara itfaiye, ambulans ve demiryolu hizmetlerinde minimum düzeyde hizmet verilmesini zorunlu kılma yetkisi veriliyor. Tasarı, diğer sağlık ve ulaştırma ile, eğitim, sınır güvenliği ve nükleer sektörlerini de kapsıyor ancak hükümet bu sektörlerde gönüllü uzlaşmalara varılmasını umuyor. Her sektör için gereken minimum hizmet seviyesiyse görüşmelerle belirlenecek.Daha sonra işverenler, sendikalara 'iş bildirimi' yapacak ve burada grev sırasında kimlerin çalışması gerektiği iletilecek. Tasarıda, grev sırasında çalışması istenen ama yine de greve gitmeyi tercih eden bir çalışanın haksız yere işten atılma karşısında otomatik bir korunması bulunmuyor.