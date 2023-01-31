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Antalya'da kar esareti: 30 santimetreye çıkınca karayolu TIR'ların geçişine kapatıldı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşmasının ardından TIR'ların geçişine kapatıldı.

Ekleme: 31.01.2023 - 10:19 Güncelleme: 31.01.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da kar esareti: 30 santimetreye çıkınca karayolu TIR'ların geçişine kapatıldıGece 23.00 civarında Akseki merkezden itibaren başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili oldu.

Kar yağışı ile birlikte buzlanma nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir kara yolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Antalya'da kar esareti: 30 santimetreye çıkınca karayolu TIR'ların geçişine kapatıldı

Ayrıca buzlanma nedeni ile de diğer araçların geçişine zincirli geçişlerine müsaade ediyor. Kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya'da kar esareti: 30 santimetreye çıkınca karayolu TIR'ların geçişine kapatıldı
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