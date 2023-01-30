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Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul: Erdoğan Müslümanların şampiyonu

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari bin Abdul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede, ülkesinin FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye desteklerini ifade etti. Bin Abdul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslümanların "şampiyonu" olduğunu söyledi.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul: Erdoğan Müslümanların şampiyonu
Ekleme: 30.01.2023 - 21:17 Güncelleme: 30.01.2023 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul: Erdoğan Müslümanların şampiyonu
TBMM Başkanı Şentop, Cezayir'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 17. Konferansı kapsamında Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul ile bir araya geldi.

Şentop, karşılıklı iyi ilişkilerin bulunmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiği görüşmede, iki ülke parlamentoları arasında temas ve işbirliğinin daha da artırılabileceğini söyledi.

Malezya ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili ilişkiler kapsamında ticaret hacmini dengeli biçimde artırma hedefini ifade eden Şentop, Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini hatırlatarak, söz konusu örgütün, faaliyette bulunduğu ülkeler açısından da milli güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul: Erdoğan Müslümanların şampiyonu

Şentop, FETÖ'nün yeni jenerasyon bir terör örgütü olarak, ülkeleri istikrarsızlaştırmak suretiyle faaliyetlerini yaydığını ve eğitim kurumu, STK gibi yapılarla kendini gizleyebildiğini belirtti. Malezya'nın FETÖ'yle mücadelede gösterdiği işbirliğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Şentop, Malezya'da halen aktif olan FETÖ iltisaklı okullarla ilgili de çözüm beklentisini aktardı.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul da FETÖ'nün yapısını anladıklarını ve Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, '(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, bizim de gıptayla baktığımız bir insan ve diyebiliriz ki Müslümanların şampiyonu.' dedi.
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