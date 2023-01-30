Kılıçdaroğlu Demirtaş'a selam gönderdi: Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu biliyorum

Geçtiğimiz akşam Halk TV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'a bir kez daha destek oldu. Demirtaş'ın kadın politikalarına yönelik önerisine olumlu yönde cevap veren CHP lideri, "Bence gayet güzel bir öneri, kendisine teşekkür ederim. Kendisine buradan selamlarımızı gönderelim. Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam Halk TV, canlı yayınına katıldı. Burada gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi.Kılıçdaroğlu, daha sonra ise terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş tarafından kendilerine yapılan bir öneriye cevap verdi.CHP liderine selamlarını ileten Demirtaş, 'Seçimden sonra kurulacak Kadın Bakanlığına, şiddete uğramış kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, kadın öğrenci yurtlarına, emekçi kadın misafirhanelerine, ev işçisi kadınların sendikalarına, kadın sığınma evlerine, bağımsız kadın örgütlerine tahsis edilmesi' önerisinde bulundu.Demirtaş'ın selamına selamla karşılık veren Kılıçdaroğlu, 'Bence gayet güzel bir öneri, kendisine teşekkür ederim. Kendisine buradan selamlarımızı gönderelim. Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu biliyorum.' ifadelerini kullandı.