Zelenskiy'den tanklar için teşekkür mesajı...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesine verilen tank desteği için teşekkür etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya tank sevkiyatı hakkında yaptığı açıklama ardından teşekkür mesajını paylaşan Zelenskiy, "Zafere giden yolda önemli bir adım. Bugün özgür dünya, daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir." ifadelerini kullandı.