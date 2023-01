Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, SMA hastalarının dört gözle beklediği SMA bilim kurulunun tarihinin 31 Ocak olduğunu söyledi. Ülkemizde halihazırda kullanımda olan SMA ilacına ek olarak ikinci ve üçüncü ilacın da kullanımının masada olduğu bilgisini paylaşan Bakan Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası kamuoyu detaylı olarak paylaşacaklarını belirtti. Sahte ilaç iddialarına da yalanlayan Bakan Koca, dünyada eşi benzeri olmayan ilaç takip sistemi ile güçlü bir şekilde takip yapıldığını ifade etti. Son günlerde sıkça dile getirilen kuduz aşısı ve ilacı ile ilgili de iddiaların asılsız olduğunu belirten Bakan Koca, 'Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı yok. Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var. Herhangi bir sorun yok' dedi.Evlatları nefes almakta zorlanan ve yaşam savaşı veren çocukların ailelerinin beklediği SMA Bilim Kurulu gününün netleştiriniz belirten Bakan Koca, 'En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Toplantının günü de netleşti. 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak. Bizde bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye'de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız' diye konuştu.Son günlerde sahte ilaç konusu ile ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalara da açıklık getiren Bakan Koca, 'Sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak isteniyor. Bizim dünyada benzeri olmayan, kısaca İTS dediğimiz İlaç Takip Sistemimiz var. Yani ilacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına gelişine ve hastaya uygulanmasına kadar takip edebildiğimiz, dijital ortamda izlediğimiz güçlü bir sistemimiz var. Kaldı ki bu sistemi yurtdışına da ihraç ediyoruz. Eczanelerde gördüğünüz, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS'ye kayıtlıdır. Yani raflardan, eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil. Tüm ruhsatlı ilaçlar İTS'ye ve barkod sistemine kayıtlı. Bunun dışında yurtdışı ilaç adı altında, Türkiye'de ruhsatı olmayan, hastaya özel getirilen ilaçlar var. Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusu idi, bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun (TİTCK) nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde; bizde ruhsatlı olmayan yurtdışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da, İTS'ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun' ifadelerini kullandı.Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söyleyen Koca, 'Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var. Herhangi bir sorun yok. İlaç konusuna gelirsek: Özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak, dünyada da olduğu gibi bizde de zaman zaman eksikliği yaşandı. Şu an geçmiş döneme göre üretimin yüzde 55 oranında arttırılmış olmasına rağmen yer yer sorun yaşanabiliyor. Özellikle yılbaşına doğru hammaddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklı bir sorundu bu. Dünyada hammadde üretiminde ciddi bir sıkıntı var. 16 Aralık'ta biliyorsunuz kararname imzalanmıştı, yılbaşı ve sonrası hammadde siparişlerinin üretici ülkelerden kaynaklı şekilde geç gelmesi bu sorunun daha da artmasına sebep oldu. Zannediyorum önümüzdeki iki üç hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak . Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz' dedi.