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Diyarbakır'da tren otomobile çarptı: Dört yaralı

Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.01.2023 - 10:46 Güncelleme: 23.01.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da tren otomobile çarptı: Dört yaralıKaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CIV 261 plakalı otomobile çarptı.


Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




Diyarbakır'da tren otomobile çarptı: Dört yaralı

Diyarbakır'da tren otomobile çarptı: Dört yaralı

Diyarbakır'da tren otomobile çarptı: Dört yaralı
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