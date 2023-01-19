MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerinin müdahale ettiği, ayrıca Irak’tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Ayrıca Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadeleri kullanıldı.