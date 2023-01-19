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MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerinin müdahale ettiği, ayrıca Irak’tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı açıklandı.

MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi
Ekleme: 19.01.2023 - 21:33 Güncelleme: 19.01.2023 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi

Ayrıca Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadeleri kullanıldı.

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