Bakan Bozdağ'dan seçim yasası açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacaktır

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan seçim yasası ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Bozdağ, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçim yasasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bozdağ, '1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır.' dedi.Bakan Bozdağ seçim tarihi konusunda, 'Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum.' sözlerini kullandı.