SSB Başkanı Demir'den Baykar'a yönelik iftiralara yanıt: Terörle mücadeleye katkı sağlayan şirkete kim dokunmak ister?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticilerinden Baykar'a 'devletten nakit desteği sağlandığı' iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.İddiaları ve tartışmaları üzülerek takip ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:'Geçmişte, tarihte Türk savunma sanayimize yönelik, açık veya gizli engelleme girişimlerini bilen biri olarak ciddi şekilde rahatsız oldum. Çünkü dile getirilen iddialar, gerçeklerle bağdaşmıyor. Bağdaşmadığı gibi bir dünya markası haline gelmiş şirketlerimize de maalesef aleni haksızlık yapılıyor.Büyük bir savunma sanayisi ekosistemi yargılanmakta, sadece Türkiye'de değil, dünyada öncü haline gelmiş şirketlerimiz hedefe konulmakta ve on binlerce mühendisimize, teknisyenimize gecesini gündüzüne katan savunma sanayisi emekçilerine haksızlık edilmektedir. Türk savunma sanayii politize edilmemelidir derken tam olarak bunu kastediyordum. Bu çağrımı tekrar dile getirmek ve milletin dikkatine sunmak isterim bu vesileyle.''SAVUNMA SANAYİSİ ÜLKENİN GURUR KAYNAĞI'Savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla ülkenin gurur kaynağı haline geldiğini vurgulayan Demir, sektörün dünyada da adından söz ettirdiğini dile getirdi. Demir, şunları kaydetti:'Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, dışarıdan alım yerine yerli-milli geliştirme projelerine ağırlık vermedeki kararlığı temel bir rol oynamıştır. Bu dönemin en büyük özelliği, gerçek anlamda rekabetin önünün açılmasıdır. Büyük bir ekosistem ihdas edilmesidir. 20 yıl önce sektörde sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün kayıtlı firma sayısının 2705'i bulması bir tesadüf değil. Proje sayısının 62'den bugün 750'ye varması bir tesadüf değil. 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, bugün bu rakamın 60 milyar doların üzerine çıkması bir günde olan bir şey değil. Büyük bir ekosistem olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bu başarıda kamu ve özel firmaları, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle, üniversiteleriyle topyekün savunma sanayisi ekosistemimizin, bu geniş ailede mühendisinden teknisyenine kadar 80 binden fazla çalışanımızın eseridir.''BAYKAR EKOSİSTEMİN PARLAYAN YILDIZI'Bu başarıya, her bir işçinin alın terine gölge düşürecek, leke sürecek bütün iddia, iftira ve yaklaşımları esefle karşıladıklarını ifade eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:'Bahse konu edilen, eleştiri adı altında hedef gösterilen Baykar ise ekosistemin parlayan yıldızı ve ülkemizin gururudur. Baykar'a yönelik söz konusu iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğunu, sektörün koordinasyon ve sorumluluğunu yürüten kurumun Başkanı olarak ifade etmeliyim.Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı insansız hava araçları için herhangi bir geliştirme sözleşmesi imzalanmamıştır. Bayraktar Akıncı İHA sisteminin geliştirilmesine ilişkin tüm maliyetler Baykar'ın öz kaynakları ile karşılanmıştır. Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağının geliştirilmesine ilişkin tüm maliyetler de yine kendi öz kaynakları ile sağlanmaktadır.Öte yandan, tedarik sürecinde ise ülkemizin kamu kurumlarınca 2022 yılı savunma ve güvenlik harcamaları içinde, Baykar firmasından tedarik edilen TB2 ve AKINCI sistemleri için firmaya ödenen bedel yüzde 1'in altındadır. Daha önceki yıllarda da bundan farklı bir oran söz konusu değil.'İHA İÇİN GÜNLERCE İZİN BEKLEYEN BİR ÜLKEDEN...İsmail Demir, Baykar'ın 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, kurulduğu günden bu yana tüm gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ihracattan elde eden, 2022 yılında imzalanan sözleşmeler içerisinde ihracat payı yüzde 99'un üzerinde bir firma olduğuna dikkati çekti. Demir, savunma sanayisinde geçen yıl yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasının da tek başına Baykar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Demir, şöyle konuştu:'Böyle bir şirkete, ülkeye ve terörle mücadeleye büyük katkı sağlayan bir şirkete kim dokunmak ister? Tüm dünya bu başarıyı anlamaya çalışırken, böyle yaklaşımlarda bulunmayı haksızlık olarak görüyor ve herkesi insafa davet ediyorum. Doğru tablo budur. Bu başarı, rekabet olmadan, ekosistem olmadan mümkün mü?Geçmişte sadece gözetleme amaçlı bir İHA için bile günlerce izin bekleyen bir ülkeden bugün envanterinde 300'e yakın yerli ve milli İHA ve SİHA bulunan bir ülke haline geldik. Bu başarıda Baykar'ın payını hiç kimse göz ardı edemez.''SAVUNMA SANAYİSİ SİYASİ EMELLERE ALET EDİLMEMELİ'Demir, bugün Türkiye'de başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve ASELSAN olmak üzere alt sistem üreticileri dahil binlerce firma ve yüzbinlerce çalışandan oluşan bir ekosistemin, tüm savunma sanayisinin ayakta dimdik durmasına imkan sağladığını belirtti.Kamu vakıf iştiraki olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı firmalarının, özel firmaları ülkenin gurur duyacağı işler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dile getiren Demir, 'Ekosistemin tüm şirketleri bizim için değerlidir. Ülkeye katma değer sağlamaktadır. Bugün bu başarıda büyük emeği olan Baykar'ın da yanındayız ve yanında olacağız.Her zaman söylediğimiz gibi savunma sanayisi milli ve siyaset üstü bir konudur. Bu konu siyasi emellere alet edilmemelidir. Bizler savunma sanayisinin bütün fertleri olarak yılmadan, yorulmadan, ambargolara ve engellemelere rağmen 'istiklal ve istikbalimiz' için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'