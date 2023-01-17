Bakan Varank, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü!

Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda iki ülke ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı Macaristan Liyakat Nişanı takdim edilen Varank, Köver ile bir araya geldi.Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile savunma ve enerji alanındaki işbirliği konuları ele alındı.Ulusal Meclis Binasında gerçekleşen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt katıldı.Bakan Varank, daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan, dünyanın en büyük üçüncü meclis binası konumundaki Macaristan Ulusal Meclis binasında incelemelerde bulundu.