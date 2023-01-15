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Beyaz Gazete
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Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak...

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki devlet tahvili ihracına imza atacak.

Ekleme: 15.01.2023 - 21:18 Güncelleme: 15.01.2023 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak...
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 7 yıl (2 bin 450 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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