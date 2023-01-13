Mersin'de koca dehşeti: Karısını vurarak öldürdü

Mersin'de gece saatlerinde yaşanılan olayda, bir kadın daha cinayete kurban gitti..Gece saatlerinde Tarsus'un Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Ekinci, kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ekinci, tabanca ile eşine defalarca ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuları, Emine Ekinci'yi yerde kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ekinci, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emine Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA'nın haberine göre, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Ekinci, evinin yakınlarında cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ile polis tarafından yakalandı. Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.Adana Adli Tıp Kurumu'na teyzesinin cenazesini almaya gelen Emre Öngi, eniştesi ile kendi ailesiyle arasında sorun yaşadığını, bu yüzden son dönemde psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.Emine Ekinci'nin cenazesi otopsinin ardından Tarsus'ta toprağa verilecek.Öngi, "Eniştem kardeşleriyle sorun yaşıyordu. Teyzemi öldürecek bir insan değil. Nasıl oldu biz de anlayamadık" dedi.