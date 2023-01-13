  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de koca dehşeti: Karısını vurarak öldürdü

Mersin Tarsus'ta Mehmet Ekinci, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada eşi Emine Ekinci'yi tabancayla vurdu.

Ekleme: 13.01.2023 - 11:51 Güncelleme: 13.01.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de koca dehşeti: Karısını vurarak öldürdüMersin'de gece saatlerinde yaşanılan olayda, bir kadın daha cinayete kurban gitti..

Gece saatlerinde Tarsus'un Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Ekinci, kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ekinci, tabanca ile eşine defalarca ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuları, Emine Ekinci'yi yerde kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ekinci, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emine Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Tabancayla yakalandı

DHA'nın haberine göre, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Ekinci, evinin yakınlarında cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ile polis tarafından yakalandı. Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Cenaze Tarsus'ta toprağa verilecek

Adana Adli Tıp Kurumu'na teyzesinin cenazesini almaya gelen Emre Öngi, eniştesi ile kendi ailesiyle arasında sorun yaşadığını, bu yüzden son dönemde psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

Emine Ekinci'nin cenazesi otopsinin ardından Tarsus'ta toprağa verilecek.

"Ne oldu biz de anlayamadık"

Öngi, "Eniştem kardeşleriyle sorun yaşıyordu. Teyzemi öldürecek bir insan değil. Nasıl oldu biz de anlayamadık" dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu