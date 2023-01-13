AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen alçak eyleme İYİ Parti yöneticileri tepki gösterdi. İYİ Parti'nin tavrının değerli olduğunu vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır' dedi.'TAVRI DEĞERLİ BULUYORUZ'AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İYİ Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır' ifadelerine yer verdi.