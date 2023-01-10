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Nedim Şener: HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararı PKK'nın talimatı...

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı programda HDP'nin kendi adayıyla seçime girme kararının terör örgütü PKK'nın talimatı olduğunu söyledi. Terör örgütünden gelen talimatnameye ulaştığını belirten Şener, "PKK'lılar dağda senaryoyu çizer HDP'liler de burada oynar." ifadelerini kullandı.

Nedim Şener: HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararı PKK'nın talimatı...
Ekleme: 10.01.2023 - 01:14 Güncelleme: 10.01.2023 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Nedim Şener: HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararı PKK'nın talimatı...
Gazeteci Nedim Şener, katıldığı programda HDP'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarma kararını değerlendirdi.

'HDP'nin kendi adayıyla seçime girme kararı PKK'nın talimatıdır.' diyen Şener, 'O talimatnamenin içinde kapatma davası da var, alan örgütlenme faaliyetleri de var.' ifadelerini kullandı.

'PKK ÇİZER HDP'LİLER OYNAR'

Kapatma durumunda HDP'lilerin nasıl bir yol izleyeceklerinin dahi PKK'lılar tarafından önceden belirlendiğini belirten Şener, 'PKK dağda o senaryoyu çizer HDP'liler de burada oynarlar.' dedi.

'İKİNCİ TURDA KÖŞEYE SIKIŞTIRIN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Dağdan HDP'lilere gelen bir talimatname var' dediğinde ben bunun peşine düştüğünü ifade eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Aynen şunu söylüyor 'İYİ Parti ve CHP bizimle müzakere yapamaz biliyoruz.' diyorlar. PKK kendisini HDP ile aynı yere koyuyor. 'Onlara seçimi kazanmak için bizim desteğimize ihtiyacı olduklarını hissettirin' diyorlar. 2021'in ekim ayından bu yana hep bunları yazdım.'

PKK'nın pazarlık talimatının detaylarını da veren Şener, talimatnamede 'Bu süreçte pazarlığa gireceksiniz ama her istediğinizi kabul etmeyecekler. Onları ikinci turda köşeye sıkıştırabilirsiniz' dendiğini aktardı.
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