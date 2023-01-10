  • USD: 18,75 - 18,79
  • EURO: 20,03 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de 70 bin makaron ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde ve iş yerinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 10.01.2023 - 09:14 Güncelleme: 10.01.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de 70 bin makaron ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde ve iş yerinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, bir şüphelinin ikametinde bulundurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 70 bin makaron, 200 paket sigara, 350 kilogram tütün, elektrikli makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
TBMM'nin en genç milletvekiline taciz: Korkuyorum!
Alman medyası, Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını övdü
ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...
Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında
Nedim Şener: HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararı PKK'nın talimatı...
Papa Franciscus’dan Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına övgü...
ABD'den 'Bolsonaro' açıklaması: Brezilya'dan resmi talep gelmedi!
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar...
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test!
Brezilya’da Bolsonaro destekçisi 1200 kişi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: İhtiyaç sahiplerine yeni sosyal konut projesi...
Memur ve emekli zammı teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefeti de davet etti: Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Ümit Özdağ'dan ilginç paylaşım! 'Zafer Partisi'ne üye olana cilt bakımı hediye'
BM, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzattı
FETÖ'cü Enes Kanter 'Batı dünyası Erdoğan karşısında sessiz kalıyor' diyerek bir kez daha Türkiye aleyhinde çağrı yaptı
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü!
MİT MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Fırat Neval'ı etkisiz hale getirdi.
ABD'nin terör örgütüne desteği bitmiyor! Suriye'de yeni skandal: YPG/PKK üssüne 100 araçlık takviye...
Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor