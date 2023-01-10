Mersin'de 70 bin makaron ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde ve iş yerinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, bir şüphelinin ikametinde bulundurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 70 bin makaron, 200 paket sigara, 350 kilogram tütün, elektrikli makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.