İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'daki yedi teröristten dördü etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:TERÖRLE MÜCADELE SON DURUM NE?30 Nisan 2022 tarihinde, İsmail Can Akdeniz. Cudi'de şehit oluyor. 1800 metre uzaktan atımla şahadete erişiyor. Arkadaşı var yine teğmen. Aslında görev yılı doluyor. Geçtiğimi temmuz ayında doğu görevini doldurup dönmesi lazım. Ama kafasında arkadaşının intikamı alıp dönmek var. Ve tüm operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak. Türkiye'nin dağlarında eskiden ocak aylarında operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 tanesi teslim oldu. Bu ay da Gabar Dağı'nda, teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail'imizin intikamının alınacağının yeminin ettiği ve eşi hamile olan teğmenimiz bugün çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden mağarayı tespit ediyor ve 2'si gri kategoride olan 4 teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ve Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı, 4'ü gitti. Şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. 2 Yaralımız var, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.'DAĞDA 120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI'Bu ülkede akşam saat 4'ten sonra vatandaşlarımız kepenklerini kapatıp eve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ülkede birileri sözde mahkeme kurup, vergi topluyordu. Bu gücü dağdan alıyorlardı. Karadeniz'de bugün terörist yok, Kars-Erzurum kırsalında terörist yok, tertemiz. Bingöl'de terörist yok tertemiz. Muhalefet sınır ötesi tezkereyi bize vermedi. Sınır ötesi tezkere vermemek sadece teröristlerin orada konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanosları terör örgütünün yatağı haline getirmektir ve burası bugün tertemiz. Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 teröristte Erzincan'ın alt bölgesinde var. Türkiye dağlarında, 120'nin altında terörist kaldı. Bu yıl 66 terörist dışarıdan girmesine rağmen. Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği durum budur.Diyarbakır'da OSB'de şu anda 450 yatırımcı sıra bekliyor. Çinko fabrikası yapıldı 105 milyon dolara, Çinko nerede üretiliyor Hakkari'de, Siirt'te. Önemli bir ithalat kalemiydi. Terör olsa oradan oraya gelebilir miydi? Türkiye 81 ilde nasıl üniversite yapmışsa, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında üniversite kuruyor. Yani hem terörle, teröristle mücadele etti. Terörü kaynağında yok edeceksin. Sürekli taarruz mantığıyla bunu sağlayacaksın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, şu anda doğu ve güneydoğuda büyükşehirlerimizden daha fazla öğretmen var. Çocuklarımızın öğretmen eksiği olmadı o bölgede. Olmadığı için bugün Hakkari'de 2016-2017-2018-2019'da hiçbir çocuk tıp fakültesi kazanamıyorken, bugün 2020'de 4, 2021'de 19, 2022'de 26 çocuk tıp fakültesi kazandı. Diyarbakır'da Sur restore ediliyor, tüm tarihi eserler restore ediliyor. Kiliselerden camilere kadar. Bambaşka bir tabloya eviriliyor. Aynı zamanda teröre hizmet eden belediyeler el çektirildiği için o paralar vatandaşa gidiyor. Yol yapılıyor, spor merkezleri yapılıyor, kadın-genç kültür merkezleri yapılıyor.Ayrıntılar geliyor...