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CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım

'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında İstanbul'un ilçelerine ziyarette bulunan AK Parti'li Belediye Başkanlarının bu haftaki durağı Kartal oldu. Uğur Mumcu Mahallesi'ne ziyarette bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in CHP'li bir seçmenle konuşması kameraya yansıdı. CHP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, "Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umurumda değil CHP’li olması" sözleriyle Kartal Belediyesi'nden dert yandı.

CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
Ekleme: 7.09.2022 - 17:39 Güncelleme: 7.09.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında bu hafta Kartal'da ziyaretlerde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi'nde dolaşarak vatandaşlarla yakından ilgilenen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile bir vatandaşın diyaloğu dikkat çekti.

CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, CHP'li Kartal Belediyesi'nden memnun olmadığını anlatarak çöplerden ve kokudan geçilmediğini söyledi.

'CHP'LİYİM AMA MEMNUN DEĞİLİM'
CHP'li vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir CHP'liyim ama bu Kartal'dan hiç memnun değilim. Neden diyeceksiniz? Şu sokakların halini görün. Kayacık'tan sonra Aydos Orman Yolu'nu yapmışsınız, ne güzel. Allah razı olsun. Ben Pendik'e de gidiyorum 10 numara. A partisi B partisi yok. Ama bu Kartal Belediyesi'nden kurtulmamız lazım.

'ÇÖPLERDEN, KOKUDAN GEÇİLMİYOR'
Duyduğumuza göre milletvekili adayı olacakmış, umurumuzda değil. Biz onu Belediye Başkanı seçtiysek hizmetini yapacak. Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP'liymiş. Hiç umurumda değil CHP'li olması”

'SİZ GETİRDİNİZ SİZ GÖTÜRECEKSİNİZ'
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, vatandaşın bu sözleri üzerine “Kararı siz vereceksiniz. Siz getirdiniz, siz götüreceksiniz” diyerek sandığı işaret etti.
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CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
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