CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım

AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında bu hafta Kartal'da ziyaretlerde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi'nde dolaşarak vatandaşlarla yakından ilgilenen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile bir vatandaşın diyaloğu dikkat çekti.CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, CHP'li Kartal Belediyesi'nden memnun olmadığını anlatarak çöplerden ve kokudan geçilmediğini söyledi.CHP'li vatandaş şu ifadeleri kullandı:“Ben bir CHP'liyim ama bu Kartal'dan hiç memnun değilim. Neden diyeceksiniz? Şu sokakların halini görün. Kayacık'tan sonra Aydos Orman Yolu'nu yapmışsınız, ne güzel. Allah razı olsun. Ben Pendik'e de gidiyorum 10 numara. A partisi B partisi yok. Ama bu Kartal Belediyesi'nden kurtulmamız lazım.Duyduğumuza göre milletvekili adayı olacakmış, umurumuzda değil. Biz onu Belediye Başkanı seçtiysek hizmetini yapacak. Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP'liymiş. Hiç umurumda değil CHP'li olması”Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, vatandaşın bu sözleri üzerine “Kararı siz vereceksiniz. Siz getirdiniz, siz götüreceksiniz” diyerek sandığı işaret etti.