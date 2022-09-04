'Reis bize çay ısmarla' isteğini kırmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu!
Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle de buluştu. Erdoğan salondaki gençlerin, "Reis bize çay ısmarla" tezahüratlarını kırmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da konuşmasının bir bölümünde salondaki gençlerin, 'Reis bize çay ısmarla' tezahüratları üzerine partisinin il başkanından bu konuda bir hazırlık yapmasını istedi.
Konuşmasının ardından ise Erdoğan, gençleri birlikte çay içmeye davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evli bir çifti de tebrik etti.