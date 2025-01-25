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Vedat Işıkhan açıkladı! 2 milyon iş yerine...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, sigortalılar için sağlanan destek miktarını paylaştı.

Vedat Işıkhan açıkladı! 2 milyon iş yerine...
Ekleme: 25.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Vedat Işıkhan açıkladı! 2 milyon iş yerine...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı artırdıklarını belirterek; kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamını artırdıklarını, araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklediklerini, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azalttıklarını, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini desteklediklerini bildirdi.

Vedat Işıkhan açıkladı! 2 milyon iş yerine...

"2 MİLYON İŞ YERİNE İSTİHDAM DESTEĞİ SAĞLADIK"
Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

İstihdam ve üretimle güçlenen Türkiye için çalışıyoruz. 2024 yılında uyguladığımız 15 farklı istihdam teşviki ile 2 milyon iş yerine 13 milyon sigortalı için destek sağladık.