Yine Buca yine isyan! Maaşlar yatmadı işçiler ayaklandı

Geçtiğimiz aylarda bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle greve giden Buca Belediyesi işçileri bu sefer de zamanında yatmayan maaşlar için sokağa döküldü.Buca Belediyesi, şirketi İmar A.Ş çatısı altında görev yapan yüzlerce işçiye Cuma günü yatırması gereken maaşları yatırmayıp ileri bir tarihe erteledi.Yaşanan şok gelişme sonrası belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı basın açıklaması yaptı. Sarı işçi alacaklarının ödenmesi ile ilgili belediye yönetimi ile geçtiğimiz hafta yaptıkları görüşmede geciken ve eksik yatan maaşların 24 Ocak Cuma günü yatacağı belirtilmiş olmasına rağmen verilen sözlerin tutulmadığı, maaş ödemesinin bir hafta ertelendiğini söyledi.Buca Belediyesi İmar A.Ş çalışanlarının, maaşlarının eksik yatırılması ve ödemelerin gecikmesi nedeniyle zor bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sarı: 'DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şubemize bağlı Buca Belediyesi İmar A.Ş'de çalışan üyelerimizin maaş alacaklarının gecikmeli ve eksik yatması nedeniyle geçen hafta gerek şube başkanımızın, gerekse bölge başkanımızın belediye başkanı ile yaptığı görüşme neticesinde bu hafta sonuna kadar maaş alacaklarımızın yatacağının bilgisi verilmişti. Ancak bugün yapılan görüşmelerde maaşın yatmayacağı, önümüzdeki hafta cuma gününe kadar ödeneceği söylenmiştir. Belediyede çalışan memur arkadaşlarımızın maaşları eksiksiz olarak yatarken, şirket çalışanlarının ücretleri eksik yatırılmış olup kalan bakiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili belirsizlik devam etmektedir. Buca Belediye başkanlığını çalışanlarına, mesai arkadaşlarına adil ve eşit davranmaya davet ediyoruz. Kalan alacaklarımızın ivedi bir şekilde yatırılmasını talep ediyoruz.' dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen işçiler ise ev sahibine, markete ve bankalara yapacakları ödemeleri maaşa göre ayarladıklarını, maaşlar yatmayınca zor durumda kaldıklarını söyledi. İşçiler maaşların önümüzdeki süreçte eksiksiz ve zamanında yatırılmasını istedi.Buca Belediyesi ile belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış bunun üzerine işyerinde örgütlü sendika geçtiğimiz haftalarda greve gitmişti. İşçiler iş bırakınca belediye hizmetleri durmuş kentin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmuştu. Tarafların daha sonra anlaşması ile kriz çözülmüştü.