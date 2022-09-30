Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, pazartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olurken sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.Hafta sonu ise yağmur beklenmiyor. İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı. Hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken pazartesi günü sağanak yağışlar geri geliyor. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAFTA SONU SICAK VE GÜNEŞLİ HAVAMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.İSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutlu