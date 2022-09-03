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Beyaz Gazete
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MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkladı! "Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır ve çok tehlikelidir!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı kesimlerin toplumu provoke etmek için kullandığı festivallerle ilgili, “Terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır ve çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması çok büyük sorumsuzluktur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkladı!
Ekleme: 3.09.2022 - 00:01 Güncelleme: 3.09.2022 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkladı! 'Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır ve çok tehlikelidir!'
MHP lideri Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen '24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali' programında konuştu. Bahçeli, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU'NUN TAHRİK VE TACİZLERİ ÇOK YANLIŞ

Etimesgut'taki bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır. Çünkü MHP'li belediyelerin festival programlarında edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır. Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden bazıları festival görmek istiyorsa toplumun huzurunun nasıl gözetildiğini görmek istiyorsa gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alırlar, ibret alırlar, akıllarını başına alırlar. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır ve çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması çok büyük sorumsuzluktur.
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