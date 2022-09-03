Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Açıklamada ayrıca 2 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.Emniyetteki ifadelerinin ardından Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.Açıklamda, il genelinde mevcut huzur ve güvenim sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmaların karalılıkla ve aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi.