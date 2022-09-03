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Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince 2 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan oprasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ekleme: 3.09.2022 - 13:25 Güncelleme: 3.09.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Açıklamada ayrıca 2 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.

Açıklamda, il genelinde mevcut huzur ve güvenim sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmaların karalılıkla ve aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi.
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