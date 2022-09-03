Galatasaray Adası'na silahlı saldırı!

İstanbul Boğazı'nın Kuruçeşme Sahili'nde bulunan Galatasaray Adası'na dün akşam saatlerinde bir "Yorgun Mermi" isabet etti.Merminin cama isabet ettiği bilgisine ulaşıldı. Olayda can kaybı veya yaralanan kimse olmazken, Galatasaray Spor Kulübü'nün durumu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek şikayetçi olması üzerine detaylı bir inceleme başlatıldı.Havaya sıkıldığı değerlendirilen kurşunu silahla ateşleyen kişinin nereden ateş açtığının tespit edilebilmesi için "Lazer Tespit Cihazlı" inceleme yapıldığı, ateş açan kişiyi tespit çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.