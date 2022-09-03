Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde

TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Silahlı insansız hava aracı olan TB2'nin bir üst versiyonu olarak tasarlanan TB3'ün ve Taarruzi İnsansız Savaş Uçağı olarak tasarlanan Kızılelma SİHA'nın da 2023'te ilk uçuşlarını yapacağını duyurdu.Selçuk Bayraktar, "Biz AKINCI sınıfında ABD'den 15 sene sonra başlayarak o noktaya ulaştık. Biz Türkiye'nin savunma sanayii alanında değil sivil teknoloji alanında da hak ettiği yere gelmesi için mücadele vereceğiz. Milyonlarla birlikte yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.TEKNOFEST Karadeniz kapsamında özel açıklamalarda bulunan TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, bulundukları noktaya gelebilmek için çok çalıştıklarını söyleyerek, "Şu anda ön tarafta gördüğünüz ilk defa lansmanını yaptığımız motorun aslında plastik bir modeli, çünkü imalatı da baya süreç alıyor. Gerçi artık tasarımı bittiği için rahat bir şekilde bu noktaya geldiğimizi söyleyebiliyoruz ve dünyaya gösterebiliyoruz" dedi."8 YILDA 11 MİLLİ MOTOR GELİŞTİRİP ÜRETTİK"Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri özellikle motor teknolojileri ile ilgili Cumhuriyet'in ilk yılları çalışmalar yapıldıysa da, uçak robotu teknolojilerinde, sonraki yıllarda herhangi bir gelişme olmadığını kaydeden Akşit, "Son yıllarda sayın cumhurbaşkanımızın da ciddi teşvikleri ve destekleri ile ciddi bir gelişim, atılım içine girdik. Özellikle uçak motorları konusunda 8 yılda ciddi bir mesafe kaydettik. 8 yılda 11 tane değişik milli motor geliştirip üretmişiz. Hatta biz, geliştirip, tasarlayıp, üretip, çalıştırdıklarımızı sayıyoruz. 11 tane değişik motor. İlk kez sergilediğimiz TF6000 buna dahil değil. Çünkü çalıştırdıktan sonra 12.'yi çalıştırdık diyoruz" ifadelerini kullandı."2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE MARŞA BASMAYI İSTİYORUZ"Türkiye olarak TF6000 gibi büyük motorları, yüksek teknoloji içeren motorları yapabiliyor olmanın uçak motorları konusunda dünyada bu teknolojilere sahip 4-5 ülke arasına artık Türkiye'nin de devler ligine girdiğini gösterdiğine işaret eden Akşit, TF6000 için 2023'ün ilk çeyreğinde marşa basmayı hedeflediklerini anlattı."ART YAKICI SAYESİNDE BEYGİR GÜCÜ 10 BİNE ÇIKACAK"TF6000'in askeri turbo fan motoru olduğunu, teknoloji olarak şu anda F16'lara güç veren motorla çok benzer olduğunu aktaran Akşit, "Daha çok düşük bypass oranlı, askeri amaçlı kullanmak için geliştirilmiş bir motor. Teknoloji olarak da TS1400 helikopter motorumuzda geliştirdiğimiz, yanma odası malzeme teknolojileri, soğutma teknolojileri burada birebir uygulandı. Hatta bir tık daha öteye geçiriyoruz. Şu anda TF6000'in kuyruk kısmına bir art yakıcı da geliştiriyoruz. Bu fuara yetişmedi ama inşallah bir dahaki fuara art yakıcılı versiyonu da burada olacak. Bu motorumuz art yakıcı ile birlikte TF10000 sınıfında olacak. Yani 10000 beygire kadar güç üretecek inşallah" diye konuştu.TF6000, KIZILELMA'YI UÇURABİLİRAkşit, TF6000'in ihtiyaç duyulması halinde Bayraktar Kızılelma'nın ihtiyacını karşılayabilecek güçte ve ona uyabilecek bir boyutta tercih edildiğini söyledi.TEKNOFEST ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşit, şunları kaydetti: "Genellikle havacılık fuarları sektörle, sektörde çalışan firmalar arasında olur. Yani firmalar, firma temsilcileri, alan satan müşteriler gelir giderler. TEKNOFEST'in özelliği bunu doğrudan halk seviyesine, adı da üzerinde olduğu gibi bir teknoloji festivaline dönüştürmesi. Burada bizim en büyük müşterimiz, küçücük gençlerimiz. Onları burada görmekten çok memnun oluyoruz. 7'den 70'e dedikleri gibi 7 yaşındaki torunlardan 70 yaşındaki babaannelere, dedelere kadar hepsi beraber geliyorlar. Özellikle halkımızı bu teknoloji konusunda hem bilgilendirmek hem farkındalık oluşturmak hem de heveslendirmek. Gençlerimizi özellikle bu konuda teşvik etmek için çaba sarf ediyoruz."Gençlere meslek seçimi konusunda öğütler veren Akşit, "Bizim gençliğimizde meslek seçerken eczacılık bir arada çok revaçtaydı, çok para kazandırıyordu diye. Geçim önemli tabi, ama böyle teknolojik şeylere dokunduğu zaman çocuklar para ikinci sıraya geriliyor. Artık herkesin kendi hevesi, heyecanı öne çıkıyor. Bu çok önemli, çünkü insan sevdiği bir işi çok güzel yapar, güzel yapınca da başarır, başarınca da en iyisini yapar zaten, biz de bunu istiyoruz" şeklinde konuştu."BİR SONRAKİ TEKNOFEST'E TF6000 GERÇEK HALİNİ GETİRECEĞİZ"Gençleri dört gözle TEKNOFEST'e beklediklerini söyleyen Akşit, "Özellikle onlar için gerçek motorlar getirdik. Nasip olursa bugün ilk defa lansmanını yaptığımız TF6000 motorunu bir dahaki TEKNOFEST'e gerçek motor olarak getireceğiz. Art yakıcılı TF10000 ise plastik olarak gelmiş olacak. Bizler motorlarımızı stantlarımıza sığdırmakta zorlanıyoruz artık. Bu da çok güzel bir şey" dedi.