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Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Türkiye'nin 20'nci Ankara'nın ise ikinci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. Türkiye'nin sağlık turizmine de önemli katkı yapması beklenen hastane 4 bin 50 yatak kapasiteyle hizmet verecek. İşte Etlik Şehir Hastanesi hakkında detaylar....

Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Ekleme: 27.09.2022 - 21:43 Güncelleme: 27.09.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan ve yarın hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından, hizmete açılacak Etlik Şehir Hastanesinin özelliklerine ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.

Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak.

Ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunacak.

Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

'8 AYRI HASTANEDEN OLUŞUYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yağtığı açıklamada 'Açılışı yarın yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, tek kampüste toplanan 8 ayrı hastaneden oluşuyor. 1.000 polikliniği, 125 ameliyathanesi, 4.050 yatak kapasitesi var. Sağlıkta bundan daha büyük kaç gurur vesilesi olabilir!' dedi.
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