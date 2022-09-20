Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi

Türkiye'de siyasi partiler 2023 hazırlıklarına devam ediyor...Konuyla ilgili ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partideki kurmaylarıyla birlikte, CHP'nin oy oranının düşük olduğu bölgelerde saha indi. CHP Lideri'nin son durağı ise Elazığ oldu....CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada, Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu.Geçtiğimiz günlerde CHP'nin HDP için yinelediği bakanlık vaadi sonrası CHP Lideri'nden buna benzer başka bir çıkış geldi.Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak “Elazığ öteden beri AK Parti'ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak.” ifadelerini kullandı.