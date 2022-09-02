Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'na 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Twitter hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti.Vatandaşlar, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.'İCRAAT' PAYLAŞIMI YAPAN İMAMOĞLU'NA VATANDAŞTAN CEVAP: TATİLVatandaşlar, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.ediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Twitter hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti.