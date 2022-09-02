Twitter'da tek kelime akımı! Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye' paylaşımı gündem oldu!

Sosyal medyada tek kelimeyle kendini anlatma akımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlıklar da katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Türkiye' paylaşımını yaparken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile', Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Toprak' ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Gençlik ve Spor' 'Gençlik' paylaşımlarında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Türkiye' paylaşımında bulunarak akıma katıldı. Herkesin kendini anlatan bir kelimeyle paylaşım yapmasıyla oluşan akıma, Erdoğan'ın 'Türkiye' kelimesiyle paylaşım yapması Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Ardı ardına bakanlıklar ve bakanlar tarafından yapılan paylaşımlar, her bakanlığın ilgili olduğu alanlar hakkında. Tek kelime olarak yapılan paylaşımlar, büyük ilgi topladı.EMİNE ERDOĞAN'DAN 'RTE' PAYLAŞIMIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye' paylaşımını alıntılayan Emine Erdoğan 'RTE' paylaşımında bulundu.Herkesin iddialı olduğu kelimeyle paylaşım yaptığı akımda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, 'Hakikat', Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 'Gençlik', Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Üretim' Selçuk Bayraktar, 'Umut', TEKNOFEST, 'Gelecek' paylaşımlarını yaptı.İŞTE O PAYLAŞIMLAR