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Tokat'tan, İstanbul'a giden aile kazada yok oluyordu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı. Otomobilin bir ağaca çarparak durabildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 2.09.2022 - 13:49 Güncelleme: 2.09.2022 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Tokat'tan, İstanbul'a giden aile kazada yok oluyordu
Kaza, Anadolu Otoyolu Akyazı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktay Çavuşlu ailesi ile Tokat'tan, İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve Göktay Çavuşlu idaresindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı. Burada yaklaşık 90 metre sürüklenen otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinde sıkışan Gamze Keskin, Tunahan Keskin, Fatma Buğlem Keskin, Mustafa Rüzgar Keskin ve sürücü Göktay Çavuşlu sıkıştıkları bölgeden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Şinasi Çavuşlu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında 1'i ağır toplam 5 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada, hayatını kaybeden Şinasi Çavuşlu ise araç içerisinde sıkıştığı bölgeden çıkartılarak morga gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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