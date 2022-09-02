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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatı 21.3 milyar dolar oldu

Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemini geride bırakarak yüzde 13,15'lik artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bakan Muş, ulaşılan rakamın, rekor olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatı 21.3 milyar dolar oldu
Ekleme: 2.09.2022 - 17:29 Güncelleme: 2.09.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatı 21.3 milyar dolar oldu
Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ağustos ihracatı yüzde 13,15 artış gösterdi.

Bakan Muş, elde edilen ihracat rakamının en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı olduğunu kaydetti.

Bakan Muş'un sosyal medya üzerinden paylaştığı verilerde, şu ifadeler yer aldı:

'Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Bu, en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır.'

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 18,3 arttı

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan veriler ise şöyle:

2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre:

İhracat yüzde 13,2 oranında artarak 21 milyar 341 milyon dolar, İthalat yüzde 40,8 oranında artarak 32 milyar 618 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 28,4 oranında artarak 53 milyar 959 milyon dolar oldu.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre:

İhracat, yüzde 18,3 oranında artarak 165 milyar 672 milyon dolar,

İthalat, yüzde 40,7 oranında artarak 239 milyar 127 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 30,6 oranında artarak 404 milyar 799 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla;

Almanya yüzde 5,9 oranında artışla 1 milyar 662 milyon dolar, ABD yüzde 13,0 oranında artışla 1 milyar 480 milyon dolar ve Irak yüzde 34,2 oranında artışla 1 milyar 258 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,4 oldu.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ağustos ayı ihracatı 21.3 milyar dolar oldu
Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 2,7 oranında artışla 7milyar 988 milyon dolar, yakın ve ortadoğu ülkeleri yüzde 34,1 oranında artışla 4 milyar 82 milyon dolar, diğer Avrupa ülkeleri yüzde 25,3 oranında artışla 3 milyar 314milyon dolar oldu.





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