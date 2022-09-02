Sosyal medyayı sallayan tek kelimelik tweet akımına Başkan Erdoğan da katıldı

Twitter'da tek kelimelik tweet akımı #OneWordTweet başlatıldı. Kişi, kurum ve kuruluşların kendilerini en iyi anlatan tek bir kelimeyi tweet olarak attıkları bu akıma başta Başkan Erdoğan olmak üzere Türkiye'den de önemli isimler katıldı.

ABD'nin demiryolu hizmetlerini işleten kurumu Amtrak tarafından Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımına kısa süre içinde çok sayıda uluslararası büyük marka ve ABD Başkanı Joe Biden dahil oldu.Demiryolu şirketinin paylaştığı 'Trenler' tweet'i kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.Joe Biden, Twitter hesabından tek kelimelik bir tweet atarak bu akıma katıldı. Biden, kendisini en iyi anlatan kelime olarak 'demokrasi'yi seçti.Türkiye'den de bu akıma önemli isimler katıldı. Bu isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.Başkan Erdoğan kendisini 'Türkiye' kelimesiyle tanımladı.Türkiye'den akıma katılan diğer isimler ve seçtikleri kelimeler ise şunlar:Twitter'da tek kelime akımı başlayınca İBB Başkanı'nın 2017 yılında paylaştığı Tatil kelimesine Tevfik Göksu 'İcraatı...' şeklinde yanıt vererek İmamoğlu'nu eleştirdi.