Selçuk Bayraktar'dan özel açıklama: Teknolojik kuşatmayı kırdık

'İLK GÜN KIZILELMA BAYRAKTAR HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK'Kızılelma Bayraktar, az görünür bir tasarıma sahip. İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım. İlk günden itibaren Kızılelma'yı geliştirme hedefiyle yola çıktık.'İLK GÜN KIZILELMA BAYRAKTAR HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK'Kızılelma Bayraktar, az görünür bir tasarıma sahip. İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım. İlk günden itibaren Kızılelma'yı geliştirme hedefiyle yola çıktık. söyledi: Bu yıl yarışmalara 600 bin öğrenci başvurdu. Hünerlerini sergiliyorlar. Yarın da ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanızımdan ödüllerini alacaklar.İlk yıl savunma sanayi alanındaydı artık teknolojinin farklı alanlarında da çalışmalar var.'TEKNOLOJİK KUŞATMAYI KIRDIK'Teknolojik kuşatmayı kırdık. Savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak.Bütün dünyanın gittiği yer burası. Türk orduları, mühendisleri bunu başardı. Karabağ muharebesi SİHA'larla kazanılan ilk savaş olarak kabul ediliyor. Türkiye SİHA kullanmınında şu an lider.AMBARGOLAR ETKİLEMEDİBugün Kanada'nın bize kamera vermemesi bize problem olmaz. Hedef aynı hedef. Biz ASELSAN'ın kamerasını takar devam ederiz. Kanada bizden bir gün İHA isterse onları için sıkıntı olur. Kanada halkı yardım toplamaya başladı İHA almak için.'TB3 SİHA İLK UÇUŞUNU ÖNÜMÜZDEKİ SENE YAPACAK'TB3 SİHA'lar ilk uçuşunu önümüzdeki sene yapacak. Biz AKINCI sınıfında ABD'den 15 sene sonra başlayarak o noktaya ulaştık. Bayraktar TB3'ü yapacağımızı söylediğimizde 1 yıl sonra ABD'li üretici ve Heron da açıklama yapmaya başladı. Biz de yapacağız diye. Bakalım ilk kim olacak.'HAYATIMIZI MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE ADAMIŞ AİLEYİZ'Biz hayatımızı milli teknoloji hamlesine adamış bir aileyiz. Biz Türkiye'nin savunma sanayii alanında değil sivil teknoloji alanında da hak ettiği yere gelmesi için mücadele vereceğiz. Milyonlarla birlikte yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz.