  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki! Kabul edilemez

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı, Yunanistan'ın rahatsızlığı nedeniyle kaldırdı. Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada NATO'nun tavrına tepki gösterdi.

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki! Kabul edilemez
Ekleme: 2.09.2022 - 20:33 Güncelleme: 2.09.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki! Kabul edilemez
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından silmişti.

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını 'kabul edilemez bir adım' olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki! Kabul edilemez

NATO'DAN YENİ PAYLAŞIM

Türkiye'den gelen tepkiler üzerine NATO yeni bir paylaşım yaparak yalnızca 'Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı. Paylaşılan yeni mesajda 'Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz' denildi.

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki! Kabul edilemez

MSB: KABUL EDİLEMEZ

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun patlaşımı kaldırmasına tepki göstererek 'NATO Müttefik Kara Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!