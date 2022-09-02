NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına MSB'den sert tepki! Kabul edilemez

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı, Yunanistan'ın rahatsızlığı nedeniyle kaldırdı. Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada NATO'nun tavrına tepki gösterdi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından silmişti.YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİNATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını 'kabul edilemez bir adım' olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.NATO'DAN YENİ PAYLAŞIMTürkiye'den gelen tepkiler üzerine NATO yeni bir paylaşım yaparak yalnızca 'Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı. Paylaşılan yeni mesajda 'Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz' denildi.MSB: KABUL EDİLEMEZMilli Savunma Bakanlığı, NATO'nun patlaşımı kaldırmasına tepki göstererek 'NATO Müttefik Kara Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.'