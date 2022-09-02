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Meral Akşener'in Şanlıurfa konvoyunda kaza meydana geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Şanlıurfa’ya geldi. Akşener’in konvoyunun geçişi sırasında bir partilinin aracı başka bir otomobile çarptı.

Ekleme: 2.09.2022 - 16:05 Güncelleme: 2.09.2022 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'in Şanlıurfa konvoyunda kaza meydana geldi
Şanlıurfa'da partisinin ‘Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İl ve İlçe Başkanları' toplantısına katılmak için kente gelen Meral Akşener, partililer tarafından davul-zurna ve meşale yakılarak karşılandı.

Akşener, toplantının yapılacağı otele hareket etti.

Konvoyda kaza meydana geldi
Akşener'in konvoyunun geçişi sırasında üzerinde İyi Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığı afişi bulunan 51 BN 414 plakalı otomobil, önündeki plakası öğrenilemeyen başka bir araca çarptı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı
Toplantı salonu girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle fotoğraf çektiren Akşener, halkın talep ve sıkıntılarını dinledi.

DHA'nın aktardığına göre toplantı basına kapalı devam etti.

Meral Akşener'in Şanlıurfa konvoyunda kaza meydana geldi
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