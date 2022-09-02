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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! HDP'li Semra Güzel yakalandı!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! HDP'li Semra Güzel yakalandı!
Ekleme: 2.09.2022 - 19:13 Güncelleme: 2.09.2022 - 19:28 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! HDP'li Semra Güzel yakalandı!
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde firari HDP milletvekili Semra Güzel İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı' açıklamasında bulundu.

MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda, hakkında çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK unsurları tarafından yasadışı şekilde yurtdışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

TERÖRİST SEVGİLİSİ İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan, Semra Güzel ile silahlı ve samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Mart ayı başında Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılarak 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasından yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada yakalanan güzel hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunuyordu. HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı.

Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı.

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