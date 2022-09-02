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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı’nın indirim çağrısına uyan ilk zincir market Lider Gross Gıda oldu

Art arda gelen zamlar sonrası alım gücü azalan ve zor durumda kalan tüketiciye sevindiren haber Ankara’da bir zincir marketten, “LİDER GROSS GIDA”dan geldi. Zincir market onlarca üründe süresiz indirime girerek tüketiciye nefes oldu.

Ekleme: 2.09.2022 - 16:22 Güncelleme: 2.09.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı’nın indirim çağrısına uyan ilk zincir market Lider Gross Gıda oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde indirim yapılması çağrısının ardından LİDER GROSS GIDA Marketler grubu hemen harekete geçti. Zincir market, zam yapmak için fırsat kollayan onlarca firmanın aksine birçok üründe indirime giderek tüketicinin yanında oldu. Lider Gross Gıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim çağrısına uyan Ankara'daki ilk zincir market oldu.

ŞİMDİ İNDİRİM ZAMANI

Zincir market indirim kararıyla tüketicinin de takdirini topladı. En çok da sıvıyağ ürünlerine yönelik kampanya tüketicinin dikkatini çekti. Ayçiçek yağı süresiz olarak 180 TL yerine 99 TL'den vatandaşa satılacak. Sadece sıvıyağ değil, onlarca ürün süresiz olarak indirimli fiyatlardan tüketicinin hanesine ulaşmış olacak.

İndirimli alışveriş fırsatından yararlanmak isteyenler LİDER GROSS GIDA Stadyum Şubesini ziyaret edebilir. Şube adresi Karapürçek Mahallesi Şehit Serdar Koçak Caddesi No:28-a,b,c,d,e,f,g,h Karapürçek Stadyumu Karşısı-Altındağ olarak duyuruldu.
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