CHP'nin etkinliğinde HDP'li isimden skandal sözler! İYİ Partililer de sessiz kaldı

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği bir programa İYİ Parti ve HDP'li isimler de katıldı. Program Beylikdüzü Belediyesi'nin televizyon kanalından da yayınlandı. HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, bu programda skandal ifadeler kullandı. Şenyüz'ün, terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonların durdurulmasını istemesine İYİ Parti ve CHP'li isimler sessiz kaldı.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, terör örgütü PKK'ya yapılan sınır ötesi operasyonların durdurulmasını istedi. İYİ Parti ve CHP'li isimler bu sözlere tepki göstermedi.SKANDAL SÖZLER: SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI KINIYORUZ, DURDURULSUNHDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin televizyon kanalında yayınlanan programda şu skandal ifadeler kullandı:Bir tarafta yurtta sulh, cihanda barış deniliyor. Öbür taraftan defalarca yurt dışı operasyonlar için Meclis'ten tezkere çıkarılıyor. Ve bu tezkerenin çıkarılması için de Meclis'in büyük kısmı el kaldırıyor, onay veriyor. Bunu kınıyoruz. Derhal bu operasyonların durdurulmasını talep ediyoruz. Gerçekten yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz.İYİ PARTİ VE CHP SESSİZTerör örgütü PKK'ya yapılan operasyonların durdurulmasını isteyen ve destek verenleri de kınadığını ifade eden Akyüz'e CHP ve İYİ Partili isimlerin tepki göstermemesi dikkat çekti. İYİ Parti ve CHP 6'lı masada bir arada yer alırken, HDP'nin bu masaya dışarıdan destek verdiği biliniyor.