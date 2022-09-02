  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyenin rüşvet çarkında konuşmalar ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?

Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalına ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken telefon kayıtları yer aldı. 5’i tutuklu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler, rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini ortaya koydu. Öyle ki rüşvetçi isimlerin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından önemli pozisyonlara getirilmesi, belediye içerisindeki personellerde bile huzursuzluk oluşturmuş.

CHP'li belediyenin rüşvet çarkında konuşmalar ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?
Ekleme: 2.09.2022 - 09:16 Güncelleme: 2.09.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyenin rüşvet çarkında konuşmalar ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalıyla ilgili hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler belediyedeki rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini de gözler önüne serdi. Başkan Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ile Hanife Toker arasında geçen konuşmada Morsünbül, kadroların yanlış oluşturulduğundan şikayet ediyor. Morsünbül, "Yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Köse'nin rüşvet aldığına dikkat çekiyor. Bir başka tapede ise Morsünbül'ün ilçedeki bir restoranda yer ayırmak istemesi ve "20 bin liranın üzerinde ödemeniz var " diyerek reddedilmesi üzerine, İBB'de Tasarım Müdür Yardımcısı olan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'la arasında, "İ…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" dediği öğrenildi.

"RAHAT HIRSIZLIK YAPSIN DİYE Mİ KOYDU"

Örgüt yöneticisi olan Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın birçok telefon konuşmasında yer aldığı da ortaya çıktı.

Battal'ın CHP'li meclis üyesi Deniz Erzincan'la bir tapuda gerçekleşmiş yanlış satış işleminin düzeltilmesi için Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan'ın menfaat sağlamasına aracı olduğu anlatılan iddianamede, eski Başkan Yardımcısı danışman Melih Morsünbül ile Hanife Toker adlı bir kadının konuşması da dikkat çekti. Toker seçim döneminde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kadrolarını yanlış oluşturduğu yönünde konuşmalar yaparak, "yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Köse adlı kişinin ruhsat işlemlerinde rüşvet aldığını anlattığı konuşma yer aldı.

YEMİŞ İÇMİŞ ÖDEMEMİŞ BİR DE TEHDİT ETMİŞLER

Dükkanlara denetime gelecek görevlilerin usulsüz olduğu değerlendirilen işlemi görmezden gelmeleri için birçok işlemde şüphelilerin rüşvet aldığı gözler önüne serilen iddianamede, belediyede görevli önemli isimlerin restoranlarda hizmet alıp para ödemediği, ödeme istendiğinde ise zamanında yaptıkları usulsüzlükleri ortaya çıkaracakları yönünde tehdit ettikleri de belirlendi.

Battal'ın sekreterinin Maltepe'de bir restoranı arayıp 6 kişilik yer ayırmak istediğinde restorandaki görevli, belediye başkan yardımcısı Melih Morsünbül'ün cari hesabının çok biriktiğini söyledi.
Bu durumu hazmedemeyen Morsünbül ise restoran sahibini arayıp fırçaladı. 20 bin liranın üzerinde ödeme yapması gereken Morsünbül'ün restoran sahibine "Çalışanınız ağzını toplasın, Haydar Başkanla kurumunuza vermiş olduğumuz kolaylıklar var, çalışanınızın kendini bilmez şekilde konuşmasının da hesabını bende hesabını yapayım" dediği ortaya çıktı. Diğer başkan yardımcısı Haydar Battal'ın ise Morsünbül'le yaptığı konuşmada, "i…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" diyerek restoran hakkında işlem yapacaklarını söylediği kaydedildi.

AL RUHSATI, VER PARAYI, "NAMIMIZ BÜYÜSÜN"

İddianamede yer alan konuşmalardan biri de rüşvetle dönen işlerin delili niteliğindeydi. Öyle ki Maltepe'de tekstil işiyle uğraşan Hasan Şeker'le belediye iştiraki şirketinde çalışan Ferhat İşsever'in telefon konuşması rüşveti kanıtlayan konuşmalardan sadece biriydi.

Mert adlı kişinin iş bitirme ruhsatı alamadığından Maltepe metro durağı yanına açacağı bakkal için ruhsat alamadığını ifade eden Şeker, "Alırsan adam parayı o dediğimiz şeyi halledecek" diyerek belediye iştiraki şirketinde çalışan İşsever'i arayıp yardım istedi. İşsever ise "halletsin yaparız" şeklinde cevap verdi.

İşsever'in iş arkadaşı Ufuk Yalçın'la Büyükbakkalköy Mahallesi'nde usulsüz olarak yapılan bir çalışmayla ilgili olarak konuştukları da anlatılan iddianamede, Yalçın'ın çalışmaya izin vermeleri doğrultusunda "yav bu sefer 100-150 de oğlum namımız büyüsün lan, ben olsam 200-250'den aşağı bitirmem oranın işini de" dediği dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!