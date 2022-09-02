Bülent Polat'ı kahreden haber!
Ünlü oyuncu Bülent Polat, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından kahreden haberi duyurdu. Bülent Polat babasını kaybetti. Polat, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.
Atv ekranlarında 4 sezon süren Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterine can veren Bülent Polat, baba acısıyla sarsıldı.
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan acı haberi duyurdu.
Bülent Polat, babasını kaybetti.
Babasının fotoğraflarını paylaşan ünlü isim gönderisine, 'Babanın erdemleri çocuklarının servetidir.' Canım babam huzur içinde uyu…' notunu düştü.
Bülent Polat'a baş sağlığı mesajları yağdı.