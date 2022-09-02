Bakan Soylu açıkladı! Eren Abluka operasyonunda üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, "Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 'Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa SARI TORBA KAÇINILMAZ! Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi Kahramanlarımızın eline sağlık.' dedi.